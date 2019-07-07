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    رسميًا.. بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

    10:29 م الأحد 07 يوليه 2019
    رسميًا.. بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

    مطار العاصمة الإدارية

    كتب- طه عبيد:

    تبدأ وزارة الطيران المدني، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديد الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

    وقالت مصادر بوزارة الطيران، إن الوزارة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بالمطار وأصبح جاهزًا للافتتاح تماما، موضحةً أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادًا للتشغيل التجريبي.

    وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، تفقد قبل أيام تجهيزات صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر جميع الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

    ويساهم مطار العاصمة الدولي، بشكل كبير فى خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة كما سيدعم حركة السياحة والسفر فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلى لمطار القاهرة الدولى، وسيساهم المطار بشكل كبير فى تنمية منطقة السويس والعين السخنة التى تحتوى على الموانيء البحرية وهى ( السويس – الادبية – العين السخنة )، والتى تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومن مخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستى وصناعى عالمى و يخلق مناخ استثمارى إيجابى يخدم الاقتصاد القومى المصرى.

    مطار العاصمة الإدارية وزارة الطيران المدني الرحلات الجوية مصر للطيران

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