  • عاجل:الخُضر يسير نحو اللقب.. الجزائر تسحق غينيا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس الأمم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 10 مليارات جنيه استثمارات العام الحالي

    09:56 م الأحد 07 يوليه 2019
    رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 10 مليارات جنيه استثمارات العام الحالي

    حدائق أكتوبر

    كتب- محمد نصار:

    قال المهندس أشرف فتحي عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام الحالي تبلغ 10 مليارات جنيه.

    وأضاف عبدالرازق، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أنه يتم توجيه هذه الأموال لأنشطة متنوعة ومتعددة منها تنفيذ وحدات سكنية جديدة، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ 83 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق الإسكان الاجتماعي وشقق سكن مصر للإسكان المتوسط.

    وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الأعمال الجارية في المدينة تشمل إلى جانب بناء وحدات جديدة، تنفيذ أعمال صيانة ومد مشبكات مرافق جديدة تشمل وصلات مياه وخطوط صرف صحي ورصف طرق وأعمال الكهرباء وغيرها من المرافق الأخرى.

    أشرف فتحي عبدالرازق مدينة حدائق أكتوبر وحدات سكنية الإسكان المتوسط شقق سكن مصر شقق الإسكان الاجتماعي

    الخبر التالى:

    السيسي يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لمنطقة التجارة الحرة القارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان