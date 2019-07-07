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    استبدال الخشب بالسيراميك.. "المجايري" يكشف سبب غرق عوامة الدقي

    07:04 م الأحد 07 يوليه 2019
    استبدال الخشب بالسيراميك.. "المجايري" يكشف سبب غرق عوامة الدقي

    غرق عوامة الدقي

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أكد اللواء خالد المجايري، رئيس حي الدقي، أن غرق عوامة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، مر بسلام ولم يسفر عنه أي خسائر بشرية.

    وأضاف رئيس الحي، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأسباب الأولية التي أدت لغرق العوامة ناتجه عن استبدال أرضية العوامة من خشبية الى السيراميك، خلال إجراء عمليات تطوير وصيانة للعوامة، مؤكدا أن اللجنة الفنية لضباط المباحث ستعد تقريرًا حول الأسباب النهائية للحادث.

    وكان مسؤول غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من النجدة بحدوث هبوط لأحد المراكب العائمة بمحيط مجلس الدولة بكورنيش النيل، واحتجاز أحد الأشخاص داخل أحد الغرف.

    وتمكن رجال الإنقاذ بالحماية المدنية، من إنقاذ شخصا كانا عالقا داخل العوامة.

    غرق عوامة الدقي الدقي الجيزة استبدال أرضية العوامة

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