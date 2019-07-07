حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح القمة الأفريقية.. و"التعليم" تحدد موعد نتيجة الثانوية

كتب- محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية، أحداثًا مختلفة على الساحة المحلية، بدأت بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للقمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر، وعقد لجنة الرياضة بمجلس النواب اجتماعا غاجلالـ لبحث أزمة خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد "مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات الماضية.

السيسي في القمة الأفريقية: لا بد من تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن التكامل الصناعي بين دول القارة الأفريقية يستلزم مزيدًا من التعاون في كل الأصعدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته فى قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية التي عقدت فى النيجر، صباح الأحد، أنه لابد من تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مشددا على أن تطوير البنية التحتية أمر لا مفر منه، متابعا :" يجب أن نسعى لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار".

تحذير للسائقين.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال مخالفة الأجرة الجديدة

حذر الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة بعض قائدي سيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة، على مصلحة الوطن والمواطن من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارا بالمستهلك.

وشدد عبد المعطي، في بيان، أمس السبت، على ضرورة التزام مقدم الخدمة بالإعلان بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها، وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، وتجنب أي سلوك خادع، وذلك في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

وزارة التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، رئيس امتحان الثانوية العامة، يمكن تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، نهاية الأسبوع الجاري، مع انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف عبدالحكم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "كنترولات" الثانوية العامة انتهت من أعمال تصحيح مواد أول أسبوعين، من امتحانات الثانوية العامة، ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت في تصحيح مواد الأسبوعين الثالث والرابع، بعدها تجرى أعمال المراجعة والرصد وتحديد الأوائل.

لجنة تقصي حقائق.. تفاصيل الاجتماع العاجل لـ"رياضة النواب" بعد خسارة المنتخب

كشف النائب عيد هيكل، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل الاجتماع العاجل للجنة اليوم الأحد لمناقشة أزمة خسارة المنتخب المصري أمس أمام منتخب جنوب أفريقيا وتوديعه بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال هيكل، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، إن الاجتماع بحث أزمة خروج المنتخب المصري أمس بمستوى لا يليق بمكانة مصر ولا منتخبها القومي، مؤكدًا: "ده أضعف منتخب جه في تاريخ مصر".

الحكومة تعلن موعد رفع سن المعاش إلى ٦٥ عامًا

كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وأعلن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

بعد إعلان رفع سن المعاش.. الحكومة: 30% انخفاضا في عدد العاملين بالدولة

قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يشجع على الاستثمار.

وأكد أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، موضحا أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 مليون أو 2.5 مليون موظف.

الطلب بـ1000 جنيه.. 15 خطوة للتصالح في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية

انتهى مجلس الوزراء بشكل رسمي، من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والذي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الحكومة الأخير.

ويتعلق هذا القانون بالملايين من المصريين سواء من أهل المدن أو القرى والأقاليم، وينشر مصراوي بالخطوات، طريقة تقديم طلب التصالح في أي مخالفة من المخالفات التي تندرج تحت القانون.

مدبولي يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير أراضٍ زراعية لشباب الصعيد​

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أراض زراعية لشباب الصعيد، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، وعاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، ومسئولي وزارات الدفاع، والري، والزراعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس بإتاحة أراضٍ يستفيد بها الشباب في محافظات الصعيد، وتُضيف في الوقت نفسه مساحات جديدة للرقعة الزراعية، مشيراً إلى أن هُناك عدداً من الوزارات تعمل على تنفيذ هذا التكليف، بحيث يتم تحديد الأراضي الجاهزة للزراعة، وكذلك التأكد من توافر مصادر المياه.