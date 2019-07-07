رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الجنسية والإقامة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته غدًا الاثنين.

جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، وأيمن أبوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد)، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وقرر المجلس، تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه، لجلسة أخرى.

كما وافق المجلس، اليوم، على تعديلات قانون الثروة المعدنية، وكذلك قانون دخول إقامة الأجانب بمصر وقانون الجنسية المصرية.