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    محافظ القاهرة: التزام جميع سائقي "السرفيس" بالتعريفة المقررة

    06:07 م الأحد 07 يوليه 2019
    محافظ القاهرة: التزام جميع سائقي "السرفيس" بالتعريفة المقررة

    اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التزام جميع سائقي سيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلي بالقاهرة بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة.

    وأضاف محافظ القاهرة- في بيان اليوم الأحد- أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة على مدار اليوم لجميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، والتي تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي عوائق بها.

    وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة قد رصدت 21 مخالفة لسائقي السرفيس، الذين قاموا بزيادة تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وقد تم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة، مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات، وإحالتهم للنيابة.

    وتابع أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تلقت 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة (www.shakwa.eg) وخدمة الواتس آب على رقم (01205734449)، تنص على قيام بعض السائقين بزيادة الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها.

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