  • عاجل:كيف سيتأثر التضخم في يوليو برفع أسعار الوقود؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

    06:03 م الأحد 07 يوليو 2019
    البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

    الدكتور علي عبد العال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:​

    وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

    وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (محمد سليم، وأيمن أبوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

    وقالت اللجنة في تقريرها لما كان السعي نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف في وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، بات الأمر ملحاً بميلاد هيئة مصرية للدواء والشراء الموحد وهو الاستحقاق الثالث في الارتقاء بمنظومة الصحة، حيث أنه يعد خطوة إيجابية لجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية، ومأمونة في استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.

    علي عبد العال مجلس النواب قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء الأجهزة الطبية المستلزمات الطبية

    الخبر التالى:

    "مدبولي" يجتمع بالحكومة للوقوف على آخر تطورات مشروعات العاصمة الإدارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان