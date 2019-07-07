نائب مدير منظمة التجارة العالمية: 60% زيادة متوقعة في الحركة التجارية بأفريقيا

كتب - محمود مصطفى:

قال يونوف فريد آجا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، تشكل خطوة نحو السلام والازدهار فى أفريقيا.

وأضاف خلال كلمته فى قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية التي عقدت فى النيجر، ورأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الأحد، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة، تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة، وجذب الاستثمار والسماح للدول الأفريقية لاستخراج المواد الخام.

وأشار إلى أن الاتفاقية لها العديد من المنافع للدول الأفريقية، وتشهد الفترة المقبلة المزيد من المشاورات من أجل تحقيق التكامل واستكمال تنفيذ البنود التى تنص عليها ووفق جدول زمنى حتى يتم إعداد لسوق تجارية مشتركة.

وقال نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة الحركة التجارية بين البلدان الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2022.