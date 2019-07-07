الرئيس يصدر قانون ربط موازنة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر "ط"، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2019، القانون رقم 122 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2019/ 2020.

وقدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2019/ 2020، بمبلغ ستين مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه.

وإلى نص القرار: