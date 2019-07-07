طلب إحاطة بشأن هبوط الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد غير النفطي

كتبت ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار، بشأن هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد غير النفطي.

وقالت النائبة في بيان اليوم، إن مصر تعتمد على الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص في القطاع غير النفطي لتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف، حيث حققت الدولة المصرية نجاحا ملحوظا في تعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاعي النفط والغاز في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد اكتشاف حقل ظهر في 2015، وهو أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، وغيره الكثير.

ولفتت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة ارتفع إلى 1.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018، إلا أنه هناك ما يثار حول هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد غير النفطي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 إلى أدنى مستوى في 5 سنوات على الأقل.

وأوضحت أن أرقام البنك المركزي، تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بلغ حوالي 400 مليون دولار في الربع الأول، انخفاضا من 950 مليون دولار في الربع الأخير من 2018، و720 مليون دولار في الربع الأول من 2018.

وطالبت بضرورة بحث أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك وضع آليات لحلها سريعا، حرصا على المكاسب العديدة التي تحصلها الدولة من هذا الاستثمار.​