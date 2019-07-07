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    الرئيس يصدر قانون ربط موازنة المتحف المصري الكبير

    02:55 م الأحد 07 يوليو 2019
    الرئيس يصدر قانون ربط موازنة المتحف المصري الكبير

    المتحف المصري الكبير

    كتبت-ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر "ط"، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2019، القانون رقم 123 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بشأن ربط موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2019/ 2020.

    وقدرت جملة موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2019/ 2020، بمبلغ وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون وستمائة وستة وأربعون ألف جنيه.

    وإلى نص القرار:

    المتحف المصري الكبير السيسي السنة المالية

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