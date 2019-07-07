رئيس جامعة الأزهر يكرم فريق طبي أنقذ طالب تايلاندي سقط من الطابق الرابع

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن قطاع الطب بالجامعة من القطاعات المتميزة التي تقدم خدمات جليلة للمجمتع محليا ودوليا.

وأوضح المحرصاوي خلال تكريمه للدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام بطب بنات القاهرة، لجهوده في إنقاذ حياة طالب تايلاندي بعد سقوطه من الطابق الرابع، أن وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي أشاد بقطاع الطب، وقرر منحه تقدير ممتاز، خلال زيارته للجامعة العام قبل الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على نجاح وتميز الكليات العملية في جامعة الأزهر.

وحضر التكريم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، المشرف على المستشفيات، وسفير تايلاند بالقاهرة تشاينارونج كيراتيوتونج، والدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى التخصصي.

من جانبه أعرب سفير تايلاند، والوفد المرافق له عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على رعايتهما لطلاب تايلاند الدارسين بالأزهر، مؤكدا أن ما حدث هو إنجاز وليس إعجاز، موجها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، وللفريق الطبي المعالج بقيادة جراح العظام العالمى الدكتور ياسر البطراوى.

جدير بالذكر أن طالبا من تايلاند سقط من الطابق الرابع في سكنة الخارجي، ونتج عن ذلك كسور خطيرة متعددة، ووفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تم نقل الطالب إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، وتم استدعاء الدكتور ياسر البطراوي، وتم إجراء عدد 14 عملية جراحية للطالب، حتى تماثل للشفاء.

وفى ختام الاحتفالية كرم رئيس الجامعة الدكتور ياسر البطراوي، وفريق العمل الذي ضم كل من الدكتور محمد نجم، أستاذ جراحة العظام، الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ مساعد جراحة العظام، الدكتور محمود إسماعيل، مدرس جراحة العظام، الدكتور علي ذكي، مدرس جراحة العظام، الدكتور محمد عبد المطلب، مدرس جراحة العظام، الدكتور محمد سليمان، طبيب مقيم جراحة العظام، وأطباء الأوعية الدموية وهم الدكتور رضا عثمان، الدكتور سامح الإمام ، والدكتور محمود الحفني، أخصائي علاج طبيعي، ونواب العظام كل من الدكتور محمد شعبان، أحمد زعزوع، هشام عبد الحافظ، محمد جمال، إبراهيم عبد العاطي، جاب الله عثمان، وتم أيضا تكريم أطباء التخدير وهم الدكتور حازم عبد الله، رقية محمد، محمد عبد الجواد، أحمد مسعد، بجانب تكريم أطباء الرعاية وهم الدكتور سعيد فايد، عماد شعبان، راجية هاشم، وسعاد لطفي.