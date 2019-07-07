​راموس يغادر الغردقة بعد رحلة سياحية استمرت 4 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

يغادر اليوم الأحد، اللاعب الدولي سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، مدينة الغردقة، برفقة زوجته وأولاده، والتي استمرت لمدة 4 أيام استمتع خلالها بشواطئ الغردقة.

وقام راموس، خلال الأيام القليلة الماضية، برحلتين بحريتين إلى جزيرتي مجاويش وأبومنقار، ونشر مجموعة من الصور مع أسرته عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، مشيدا بترحيب وحفاوة الاستقبال من المصريين، والطبيعة الخلابة للغردقة.

وقضى راموس، رحلة سياحية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة أليخاندرو وماركو وروبيو وع​دد من أفراد عائلته.

ووصل قائد ريال مدريد، إلى مطار الغردقة الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، على متن طائرة خاصة، برفقة زوجته بيلا روبيو وأولاده، وسط إجراءات أمنية مشددة.