رئيس مدغشقر يصل القاهرة لمساندة منتخب بلاده

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي أندريه راجولينازرئيس جمهورية مدغشقر، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولمساندة منتخب بلادهم في المباراة التي سيواجهها أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري .

واستقبلت سلطات المطار، رئيس مدغشقر باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وكان أبناء رئيس جمهورية مدغشقر وصلوا مطار برج العرب مساء السبت، وتم استقبالهم بالورود فور وصولهم المطار.

تأهل منتخب مدغشقر لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات .