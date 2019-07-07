رسم وسيرك وحواديت.. تفاصيل برنامج الثقافة والآثار حول أنشطة الصيفية للأطفال

كتب- محمد عاطف

أطلقت وزارتا الثقافة والآثار، عددا من المبادرات الثقافية بالتزامن مع الإجازة الصيفية لطلبة المدارس على مختلف مراحلهم الدراسية، من خلال عدد من الأنشطة الفنية والثقافية في المتاحف والمراكز والمسارح وقصور الثقافة، وفيما يلي أبرز الأنشطة المختلفة خلال فصل الصيف..

صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية للعام الثاني على التوالي، مهرجان "إجازة سعيدة"، بمراكز الإبداع التابعة للصندوق وهي "ساحة سينما الهناجر، مركز طلعت حرب الثقافي، بيت العيني وبيت السحيمي"، وذلك بمناسبة بدء الإجازة الصيفية.

تبدأ أولى أيام المهرجان من الخامسة عصر غد الأحد الموافق 7 يوليو، بساحة سينما الهناجر وتختتم 11 يوليو.

يشمل البرنامج على أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، تتضمن ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، بانتومايم، حكي، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

كما تقدم العروض بمركز طلعت حرب الثقافي في الفترة من 14 إلى 18 يوليو، وفي الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو بمركز إبداع بيت العيني، وبمركز إبداع بيت السحيمي من 5 إلى 9 أغسطس.

تبدأ العروض في الخامسة مساء بجميع المراكز ما عدا مركز بيت العيني تبدأ في الحادية عشرة صباحا.

متحف رشيد

كما أعلن متحف رشيد القومى عن فتح الباب لاستقبال المتطوعين وتقديم برامج تدريبية متخصصة لهم في العمل المتحفي.

وتضمن البرامج المخصصة للمتطوعين التعريف بالمتحف ومهام أقسامه المختلفة وكيفية ربط المتحف بالمواقع الأثرية من خلال المعروضات، وكذلك ربط المتحف بتراث المنطقة التي يقع بها المتحف سواء كان تراث مادى يشمل مباني معمارية أو تراث لامادي يشتمل على حرف تراثية أو مقولات، وذلك للمساهمة في تفعيل الدور الرئيسي للمتاحف وهدفه ورسالته.

كما أعلن المتحف عن قبول (طلبة - خريجين) من التخصصات الآتية: الآثار - تاريخ - إرشاد سياحي - فنون - علوم الحاسب الآلي - مصممين جرافيك.

متحف المجوهرات الملكية

انطلق منذ بداية الشهر الجاري ولمدة ثلاثة اشهر، النشاط الصيفى للأطفال، بمتحف المجوهرات الملكية، بمشاركة عدد من الأطفال فى ورش القسم التعليمى، حيث تم اختيار 180 طفلا للمشاركة في هذه الورش.

يعتبر متحف المجوهرات الملكية أحد أهم المتاحف المميزة فى مصر، إذ يعرض عددا كبيرا من مجوهرات أسرة الوالى محمد على، والتى تعود إلى أوائل القرن الثامن عشر، ويقع المتحف فى حى زيزينيا بمدينة الإسكندرية، فى مبنى قصر الأميرة فاطمة الزهراء، إحدى أفراد الأسرة العلوية، والتى أسس عام 1919، وتبلغ مساحته نحو 4185 مترًا مربعًا، ويقسم لعدة من القاعات لعرض مقتينيات الأسرة العلوية، منها 3 للملك فاروق.

متحف ملوي

أطلق متحف ملوى بالمنيا مباردة تحت عنوان "اكتشف موهبتك" للأطفال، ضمن فعاليات النشاط الصيفى لهذا العام، فى المجالات المختلفة سواء "الرسم، الغناء، التلوين، الشعر"، وسوف يتم اغلاق باب التقدم اليوم السبت 6 يوليو.

كما أعلن متحف ملوى مؤخرًا عن بدء فعاليات النشاط الصيفى بالمتحف، وتبدأ أولى الفعاليات بتنظيم ورشة لتعلم صناعة الحلى اليدوى وأدوات الزينه من خلال استلهام بعض قطع الحلى المعروضه بالمتحف.

أنشئ متحف ملوى فى 23 يونيو 1962 بالمنيا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وافتتاح متحف آثار ملوى الإقليمى فى 23 يوليو 1963، يتكون المتحف من طابقين، يحتوى على 4 قاعات تضم الآثار التى تستعرض تاريخ مناطق تونا الجبل والأشمونين، وتل العمارنة، ويعتبر المتحف ملوى مرآة تعكس صورة ما كانت عليه المنطقة فى العصرين اليونانى والرومانى.