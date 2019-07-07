​حدث ليلاً| زلزال المنتخب يضرب اتحاد أبو ريدة.. وحقيقة زيارة صلاح لراموس

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..

الجلاد بعد خروج المنتخب المدوي: ملفات الفساد موجودة وجاهزة

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، المالكة لمواقع (مصراوي - يلاكورة – الكونسلتو)، أداء المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر بعد الخروج الصادم من دور الـ16 أمام فريق جنوب أفريقيا بهدف مقابل لاشئ، للتفاصيل اضغط هنا..

"خروج مفاجئ ومزلزل".. عمرو أديب معقبًا على توديع منتخب مصر "أمم إفريقيا"

قال الإعلامي عمرو أديب إن خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بهزيمته أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف هو مفاجأة مدوية وخروج غير متوقع، معقبًا: "بعد ما شُفنا خروج المغرب إمبارح أمام بنين واحنا بنقول إن الخروج من البطولة أمر وارد"، للتفاصيل اضغط هنا..

كامل أبوعلي يحسم الجدل بشأن زيارة صلاح لـ"راموس" في الغردقة

نفى رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، ما تردد بشأن زيارة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، للاعب الدولي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، في مقر إقامته بمدينة الغردقة، للتفاصيل اضغط هنا..

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني لمنتخب مصر ويتقدم باستقالته

أعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، للتفاصيل اضغط هنا..

الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع ومداخل بلدة حزما شمال القدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء السبت، حاجز جبع، ومداخل بلدة حزما الرئيسية شمال القدس المحتلة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من البلدة، بدعوى وقوع عملية دهس لجنود في المكان، للتفاصيل اضغط هنا..

المشرف على التنسيق: "اللي معندوش موهبة لن يتخطى اختبارات القدرات"

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك بعض الكليات بها اختبارات للقدرات مثل كلية التربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية والفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية، مشيرًا إلى أن العام الحالي أصبحت كليات الإعلام بها اختبارات قدرات للسنة الأولى، للتفاصيل اضغط هنا..

"مفيش فايدة".. ساويرس يُعلق على خسارة المنتخب أمام جنوب أفريقيا

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا وخروجه من بطولة الأمم الأفريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

روسيا ترفض التصريحات الأمريكية بشأن فرض حظر على الرحلات الجوية لجورجيا

رفضت وزارة الخارجية الروسية، التصريحات الأمريكية بشأن فرض موسكو حظرا على الرحلات الجوية إلى جورجيا، للتفاصيل اضغط هنا..

بيان عاجل بالبرلمان بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية

قال النائب أسامة شرشر، إنه يعتزم التقدم ببيان عاجل، بشأن خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر.

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التطبيق غدًا.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لـ"مواصلات مصر" بعد زيادة البنزين

قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن مجلس إدارة الشركة قرر زيادة أسعار تذاكر "الميني باص" بمقدار 2 جنيه، لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8، للتفاصيل اضغط هنا..

"السياحة": لا زيادة في أسعار الحج السياحي هذا العام

أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يتسبب في زيادة أسعار برامج الحج السياحي للعام الجاري، بعد إنهاء كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، جميع التعاقدات قبل تطبيق الزيادة.

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الآلاف يتظاهرون في برلين ضد النظام السياسي في إيران

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت في العاصمة الألمانية برلين ضد النظام السياسي في إيران وتأييدا لحقوق الإنسان هناك، للتفاصيل اضغط هنا..

بالفيديو.. لورش يقتل مصر.. مرتدة جنوب إفريقية تقصي الفراعنة من أمم إفريقيا

استقبل منتخب مصر أول هدف في كأس الأمم الإفريقية في مباراة جنوب إفريقيا المقامة على ملعب ستاد القاهرة بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، للتفاصيل أضغط هنا..

اعتقال أكثر من 100 شخص في مظاهرات احتجاج بكازاخستان

اعتقلت السلطات في كازاخستان اليوم السبت، أكثر من 100 شخص لاشتراكهم فى مظاهرات دون ترخيص مسبق احتجاجا على أسلوب تداول السلطة في البلاد، للتفاصيل اضغط هنا..

إغلاق جسر ويستمنستر في لندن بعد ارتطام زورق سياحي به

ارتطم بعد ظهر اليوم السبت، زورق سياحي بأحد قواعد جسر ويستمنستر الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، للتفاصيل اضغط هنا..

متحدث الرئاسة: السيسي يطلق منطقة التجارة الحرة الأفريقية من النيجر غدًا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النيجر مساء السبت؛ لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة نيامي، للتفاصيل اضغط هنا..

أمريكا تطلب من ألمانيا إرسال قوات إلى سوريا للمساعدة في قتال داعش

طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، للتفاصيل اضغط هنا..

بالفيديو.. وصول الرئيس السيسي إلى النيجر للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيامي عاصمة النيجر؛ للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية المقرر انعقادها غدًا، للتفاصيل اضغط هنا..