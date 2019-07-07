اليوم .. "قوى عاملة النواب" تناقش قانون المعاشات

كتب – (مصراوي)

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة .

وقال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن المادة المتعلقة برفع سن المعاش إلى 65 عامًا في مشروع القانون المقدم من الحكومة يوجد حولها خلاف داخل اللجنة، وذلك نتيجة لتعارضها مع مواد قانون الخدمة المدنية.

وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة: "هذه المادة تتعارض مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بأحقية الموظف -وفق الخدمة المدنية- في الحصول على تسوية معاش مبكر على أن يحتسب ذلك وفق سن 55 عامًا، وهذا القانون الجديد يتحدث عن رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، ما يؤدي إلى وجود تعارض في النصوص بين القانونين".

ووضعت الحكومة في قانون الخدمة المدنية، مواد تحفيزية للمواطنين للخروج على المعاش المبكر، وذلك في سن الخمسين من خلال الاحتفاظ بامتيازات وهي أن يحصل على كافة مستحقات ومميزات الموظف الخارج على سن الـ60.