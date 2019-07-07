  • عاجل:أبو ريدة يقيل الجهاز الفني لمنتخب مصر ويتقدم باستقالته

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    بيان عاجل بالبرلمان بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية

    12:26 ص الأحد 07 يوليه 2019
    بيان عاجل بالبرلمان بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية

    مجلس النواب

    كتبت ميرا إبراهيم:
    قال النائب أسامة شرشر، إنه يعتزم التقدم ببيان عاجل، بشأن خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر.

    وطالب "شرشر" في بيانه الذي حصل مصراوي على نسخة منه، بإقالة اتحاد الكرة، قائلًا إنه "أساء لسمعة الكرة المصرية، نتيجة الفشل وسوء الإدارة".

    وودع المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية، بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف يوم السبت.

    وأوضح النائب أن اتحاد الكرة فشل في تنظيم مسابقة الدورى العام، كما تسبب في النهاية بالخروج المأساوي للمنتخب الوطني.

    وأضاف: اتحاد الكرة أساء اختيار مدير فني للمنتخب، لم يُري له أي أحد بصمة واحدة على أداء المنتخب، بل إن كافة المتابعين أكدوا ومن أول مباراة على سوء أداء المنتخب، ولكن الجميع كان يصمت دعما للمنتخب وإبعادا له عن الشوشرة وعدم إدخال اللاعبين فيما يعوق تحقيقهم لنتائج جيدة.

    كما طالب "شرشر" بعقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان؛ للتحقيق في خروج المنتخب الوطني.

    واختتم بالقول إن هذه البطولة أثبتت أن الجمهور هو صاحب الإنجاز الحقيقي في رفعة اسم مصر أمام العالم.

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    مجلس النواب منتخب مصر بطولة الأمم الافريقية أسامة شرشر

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