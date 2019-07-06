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    لخطورته على المارة.. إزالة عقار من 3 طوابق بالمرج

    09:12 م السبت 06 يوليه 2019
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    كتب- محمد نصار:
    أعلن المهندس ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، البدء فى إزالة عقار مكون من 3 أدوار بشارع الجمهورية بمنطقة المرج؛ لخطورته على المواطنين.

    وقال صابر، في بيان، اليوم السبت، إنه يجري إزالة هذا المبنى لوجود تصدعات وشروخ تمثل خطورة على المارة والسكان.

    وأضاف: "قام حي المرج بعمل صلبات للعقار قبل إزالته خوفا من انهياره، وأصدر اللواء خالد عبدالعال قرارا فوريا بإزالة العقار ومتابعة تنفيذ الإزالة".

    عقار ايل للسقوط إزالة عقار المرج

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