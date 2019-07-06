مدبولي و8 وزراء يشاركون في عزاء شقيقة محافظ البنك المركزي

كتب – هاني رجب:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، عزاء شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أقيم مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

كما شارك في العزاء، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إضافة إلى وزراء: السياحة، ومجلس النواب، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والعدل، والآثار، والهجرة، وأمين عام مجلس الوزراء.

وتوفيت، فجر الخميس الماضي منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وأقيمت صلاة الجنازة، فى مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين.

​