غدا.. قائمة بالشركات المرخص لها مزاولة إلحالق العمالة بالخارج

كتب ـ يوسف عفيفي:

وجهت وزارة القوى العاملة، مركز معلومات الوزارة، بوضع قوائم بأسماء الشركات المُرخصة المنوطة بإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج على الموقع الخاص بالوزارة، وذلك اعتبارا من غد الأحد، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.

وحسب بيان اليوم، جاء ذلك استجابة لما طرحه الإعلامي أسامة كمال في برنامجه مساء dmc على قناة dmc في هذا الخصوص حتى يمكن الشباب الراغب في العمل بالخارج التواصل مع الشركات لتوفير فرص عمل حقيقية لهم .

وأوضحت الوزارة، أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الساري تراخيصها حتى الآن تبلغ نحو 854 شركة، في حين بلغ عدد الشركات الصادر لها قرارات بالإيقاف 48 شركة، وإجمالي الشركات الملغاة 339 شركة منذ عام 2003 تاريخ إصدار قانون العمل رقم 12 الذي ينظم عمل هذه الشركات.

ونوهت الوزارة، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وقالت الوزارة، إنه بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تقوم بالتفتيش الدوري على الشركات المرخص لها، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأكيد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.