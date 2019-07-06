إعلام أول مرة.. تعرف على الكليات التي تشترط اختبارات القدرات

كتب- محمد قاسم:

تبدأ وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

ويستعرض مصراوي قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، حيث جاء على النحو التالي.

1.كليات التربية الرياضية.

2.شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

3.كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

4.كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

5.كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6.كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7.كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8. شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

9.كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

10. كليات الإعلام.

كانت الوزارة قالت إنها أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

وأكدت الوزارة أنها "استحدثت هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحًا كبيرًا لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019".

وأوضحت أن تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت عبر الرابط (www.tansik.egypt.gov.eg).​