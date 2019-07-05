ورشة عمل لاعتماد صلاحية المواد التدريبية للقطاع الفندقي والسياحي

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ورشة عمل لاعتماد صلاحية المواد التدريبية الخاصة بالقطاع الفندقي والمنشآت السياحية.

حضر الورشة كل من: الدكتورة سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة للتدريب، وهبة بكري رئيس لجنة التدريب بالاتحاد، عبد الرحمن الظواهري، القائم بأعمال مدير قطاع السياحة ببرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، وهشام نبيل مدير مشروع منحة الإتحاد الأوروبي، وخالد إسماعيل، مدير التدريب والتطوير بغرفة المنشآت الفندقية وكذا خبراء تدريب معتمدين.

جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية ومشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالمنظومة التدريبية بالقطاع السياحي ورفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي.

وأعلن الاتحاد، الانتهاء من تحديث (5) مواد تدريبية واعتمادها وجاري تحديث مواد تدريبية أخرى، بالإضافة إلى تعيين 9 مدربين للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لعدد 5 برامج تدريبية.