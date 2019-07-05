محافظ القاهرة للسائقين: سحب الرخصة حال عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

كتب - محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، اليوم الجمعة.

وقال بيان لمحافظة القاهرة، اليوم، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

ووجه محافظ القاهرة بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وبلغت الزيادة الجديدة في التعريفة نحو 15% للأجرة قبل رفع الأسعار.

وأكد المحافظ، عدم السماح بأي شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل فور إعلان تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودراسة الآثار المترتبة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب، بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنيين الذين يستقلون المركبات في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على وجود رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التي حددتها اللجنة المختصة سواءً أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

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