"كله واحد".. 25 جنيهًا قيمة الزيادة في "صفيحة" البنزين لجميع السيارات

كتب - محمد نصار:

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية، ليبدأ تطبيقها منذ التاسعة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية.

ورغم اختلاف الفئات الاجتماعية التي تستهلك البنزين، إلا أن قيمة الزيادة في "صفيحة" البنزين البالغة 20 لترًا تبلغ 25 جنيهًا لكافة الفئات.

وتبلغ قيمة "صفيحة" البنزين للسيارة التي تعمل ببنزين 80 أو بالسولار 135 جنيهًا، كما تبلغ قيمتها بالنسبة للسيارات التي تستعمل بنزين 92 نحو 160 جنيهًا، فيما تبلغ في السيارات التي تستعمل بنزين 95 مقدار 180 جنيهًا، بزيادة تبلغ 25 جنيهًا عن قيمة "الصفيحة" سابقًا.

وارتفع سعر بنزين 80 من 5.5 إلى 6.75 جنيه، كما ارتفع سعر السولار من 5.5 إلى 6.75 جنيه، وسعر بنزين 92 من 6.75 إلى ٨ جنيهات، وسعر بنزين ٩٥ من 7.75 إلى 9 جنيهات.

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

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