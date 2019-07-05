البيئة: مصر تسعى لوضع التغيرات المناخية على أجندة أولويات العالم

كتب - محمد نصار:

استقبلت وزيرة البيئة، فرانك توراتونجا، نائب المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب أفريقيا، والدكتور أحمد عبدالرحيم مدير البرنامج الإقليمي بسيداري لمناقشة التعاون المشترك في مجال القضايا البيئية الأفريقية.

حيث نقل شكر الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة انجر أندرسون، وتقديرها لجهود مصر في الدفع بقضايا البيئة على أجندة الاهتمام العالمي ودورها في تنفيذ الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر التنوع البيولوجي والذي ترأسه مصر حاليًا.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على وضع موضوعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على أجندة أولويات العالم والتأكيد على أهميتها للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية.

وأوضحت، أنها خلال الأيام الماضية حرصت ضمن مشاركتها اجتماع أبو ظبي للمناخ على التأكيد على عدد من النقاط ومنها ضرورة توفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وتفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 خلال رئاسته للجنة دول وحكومات أفريقيا للتغيرات المناخية.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور مصر في دعم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة القادم "الأمسن" والموضوعات التي ستضعها على طاولة الحوار به، بالإضافة لمناقشة دور مصر في لفت النظر إلى العلاقة بين قضيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ودورها في تقديم الدعم الفني والخبرات للقارة الأفريقية في موضوعات البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى الإعداد حاليًا لتجديد لغة الحوار لقطاع البيئة والجمهور المستهدف سواء من صناع القرار أو المواطنين، حيث يتم العمل حاليا على إعداد استراتيجية الإتصال التي تتضمن مجموعة من الرسائل التي تدور حول ضرورة العمل على صون الموارد الطبيعية.

وطلبت من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم الفني في هذا المجال، بالإضافة إلى دعوتها لهم بالتعاون لإنشاء منصة للشباب لدمجهم في قضايا البيئة والاستفادة من افكارهم وابتكاراتهم في هذا المجال مقترحة أن يكون منتدى شباب العالم فرصة لعرض وسائل دمج الشباب في القضايا البيئية.