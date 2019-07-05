بالصور.. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور الأهرامات

كتب - محمد عاطف:

زارت ظهر اليوم، السيدة ماريا فرناندا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعائلتها والوفد المرافق لها، منطقة آثار الهرم، وكان في استقبالها أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم الذي رافقها أثناء جولتها.

بدأت الجولة بزيارة الهرم الأكبر والدخول إلى الممر الأول بالهرم ثم منطقة البانوراما، حيث التقطت الصور التذكارية لها ولأسرتها والوفد المرافق لها وانتقلت إلى متحف مركب خوفو، حيث قام محي الدين بشرح عملية اكتشاف المركب وأعمال ترميمها وإعادة تجميعها وتركيبها على يد المرمم العظيم أحمد يوسف.

وأبدت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعجابها بهذا العمل العظيم الذي أثرى البشرية بتحفة أثرية وفنية رائعة عن عظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة، ثم توجهت إلى تمثال أبو الهول والتي أنبهرت بطريقة نحته.