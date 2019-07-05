"النقل" تتابع تنفيذ عقد توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

كتب - أسامة عبدالكريم:

التقى وزير النقل، وفد شركة ترانسماش هولدينج، لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من تصنيع ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط الهيئة، تمهيدًا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

وأبدى مسئولي ترانسماش، الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال تصنيع وصيانة وعمل العمرات الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالإضافة إلى تصنيع عربات مترو الأنفاق ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر والمساهمة في توطين هذه الصناعة في مصر.

وأكد الوزير، أنه بالنسبة للتعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق فإن الوزارة تولي أهمية كبيرة بإعادة تأهيل الخط الأول للمترو، وأنه بمجرد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالطرح والترسية والبدء في التنفيذ سيتم طرح المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما شدد وزير النقل، على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال صيانة وعمرة جرارات السكك الحديدية خاصة مع الاهتمام الكبير بتدعيم قوة الجر للأسطول الحالي لهيئة السكك الحديدية.

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