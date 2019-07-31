من الكرة إلى الأمن والاقتصاد.. السيسي يرد على أسئلة المصريين في 30 رسالة

غدًا.. انطلاق صالون "أرابيسك" للفنون في شارع المعز

القاهرة الأعلى.. تعرف على عدد الأسئلة الموجهة للسيسي بجلسة "اسأل الرئيس"

السيسي في رسالة للشعب: "كل ما تشتكوا اشتغلوا أكتر"

كتب- محمد نصار:

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة.

ووجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل للشعب المصري، وخاصة فئة الشباب، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب اليوم الأربعاء، ويستعرضها مصراوي في التقرير:

- كنا حريصين على عقد مؤتمر للشباب مثل هذا المؤتمر كل شهرين لـ 3 شهور على الأقل، ولكن بسبب الالتزامات وبخاصة في 2019 حجم الأنشطة المسئولة عنها الدولة بما فيها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لم تجعلنا نقوم بذلك طبقا لما هو مخطط.

- المحليات حاليا مُجمدة ولم تُجر انتخابات والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة في هذا الأمر.. ونحرص على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة.

- نسعى إلى تفعيل دور المحليات، لأن اختيار أعضاء المجالس المحلية سيساهم بشكل كبير في عملية التطوير التي نقوم بها، وأتمنى أن يقوم البرلمان بالنظر إلى قانون المحليات في دورة انعقاده المقبلة.

- مجلس الشيوخ يعتمد في الأساس على عنصر الخبرة، والذي يتوافر في الإنسان بعد فترة من العمر، ولا يتوافر في مرحلة الشباب.

- تطور الصراع بين إيران وأمريكا إلى التدخل العسكري سيؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط، ونحن كدولة نسعى دائمًا للحلول السلمية البعيدة عن الشكل العسكري.

- إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستنتهي هذا العام، ولكن الإصلاح في حد ذاته مستمر ولن يتوقف.

- نتحرك بشكل فعلي إلى الأمام في كل المجالات، ولكن تلك الحركة تحتاج إلى الوقت حتى تظهر.

- الإرادة تصنع كل شيء، أعدكم أن نحقق ما نتمناه في كل المجالات.

- آليات العمل الصحيحة هي التي تصنع الفارق الحقيقي بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث.

- قرار عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية أصبح سهلًا الآن بعد نجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، القرار أصبح الآن في ملعب وزارة الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية لتحديد موعد عودة الجماهير.

- استفدنا كثيرًا من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، وأحب أشكر كل القائمين على التنظيم، بما فيها الجماهير المصرية، الأمر أكثر من رائع، واستفدنا من البنية التحتية للملاعب وكذلك موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات.

- لن نسمح بمجاملات في أي قطاع من القطاعات ولن نتهاون إذا حدث ذلك.

- مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟ لازم ندي فرصة للمصريين"

- حققنا إنجازات عديدة في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، جعلتنا نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

- أولى الخطوات التي اتخذناها منذ خمس سنوات لإصلاح التعليم الجامعي، كانت التوأمة بين الجامعات المصرية الجديدة والجامعات العريقة ذات التصنيف المرتفع في العالم.

- تطوير ملف النقل يحتاج إلى مليارات الجنيهات، ولكننا قطعنا شوطًا كبيرًا به، ستظهر نتائجه خلال العامين المقبلين.

- نحتاج إلى أن العمل أكثر، بالعمل وحده سنستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة.

- نعمل على قدمًا وساق حتى أنه ليس لدينا وقت لافتتاح المشاريع المُنجزة خلال الفترة الماضية.

- "كل ما تلاقوا نفسكنم بتشتكوا ومش عاجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، وكل ما حد يتآمر عليكم متضيعوش وقت معاه، ضيعوا وقت مع العمل والجهد، أن معاكم وعايزكم جنبي".

- الموارد التي تحصلها الدولة لإدارة المخلفات تمثل عشر التكلفة، الدولة كلها بنجمع منها 800 مليون جنيه، في حين إننا محتاجين 10 مليارات جنيه لإدارة ملف المخالفات.

- حجم مخلفات الدولة المصرية يصل إلى 26 مليون طن في العام، ونحتاج التخلص منهم والاستفادة كذلك، مع الوضع في الاعتبار الأفراد الذين يتخذون من إدارة المخلفات مهنة: "دول الآف ماينفعش نتجاوزهم".

- "مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم، والله العظيم، إحنا ما لاقيين وقت لافتتاحات لمشروعات هتسعد المصريين وتبين إن إحنا ماشيين بشكل جيد".

- "الناس هتحس بالتغيير من منتصف العام القادم هتقدروا تحسابونا بجد من منتصف 2020"

- نسابق الزمن، وليس شكرًا في الحكومة، ولكن التحديات كبيرة، والوقت الذي تأخرناه كان كبيرًا، ولكي نصل للمستوى الذي نتمناه نحتاج إلى وقت وجهد.

- "إحنا معانا وزراء أغلبهم فاهمين وكويسين وبيبذلوا جهد ومخلصين في عملهم".

- "علشان نكون منصفين في كلامنا وموضوعيين، كل قطاعات الدولة المصرية كانت بعافية".

- الإعلام يكلف الدولة سنويا نحو 6 مليارات جنيه، والذي يتحقق من خلال الأنشطة التي يقوم بتنفيذها 2.3 مليار جنيه.

- نحن حاليا نتحرك في إصلاح منظومة الإعلام من خلال الشق الاقتصادي والشق الفني "المحتوى"، الذي كثير منا غير راضٍ عنه.

- حوالي 20% من حجم الوقود يخرج من منطقة الخليج، والاستقرار يساعد على عدم رفع أسعار الوقود.

- الدولة تتعامل مع الموضوعات والقضايا منها ما هو معلن وكثير غير معلن لأسباب تتعامل بالأمن القومي ومنها ما هو خاص بقضية الطاقة.