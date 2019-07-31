السيسي يُكرم منتخب شباب اليد.. ووعد باحتفال خاص بالرئاسة

كتب- محمد نصار:

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، وذلك بعد حصولهم على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب.

وقال الرئيس السيسي: "هنحتفل بالنجاح الكبير اللي تحقق بحصولهم على المركز الثالث عالميًا في كرة اليد، إحنا هنستقبلهم في الرئاسة نحتفل بهم ونكرمهم بما يليق، ولكن قولنا إحنا موجودين في يوم الشباب فرصة يبقوا موجودين معانا".

وحصد منتخب مصر لكرة اليد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت بإسبانيا بعد فوز على منتخب البرتغال 37-27.

وبدأت منذ قليل الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الشابعة، والذي استضافته مدينة العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسياسيين وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بإجمالي 1500 شاب وفتاة.