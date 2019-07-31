بعد استجابته لطلبها أمس.. السيسي يكرم هديل ماجد "أم كلثوم أولادنا"

كتب- محمد نصار:

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، هديل ماجد، الملقبة بأم كلثوم أولادنا، والتي طالبت من الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب أمس، الرئيس السماح لها بالغناء والاستماع إلى صوتها.

وبدأت منذ قليل الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الشابعة، والذي استضافته مدينة العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسياسيين وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بإجمالي 1500 شاب وفتاة.

وحصلت هديل على جائزة سيد مكاوي للغناء الفردي عن مصر على مستوى 31 دولة عام 2017 و 2019، ولقبت بـ"بأم كلثوم أولادنا".

وروت هديل ماجد تجربتها في تحدي الصعاب لتحقيق حلمها في الغناء، أمس. وقالت إنها تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة، ودرست في أكاديمية الفنون، كما التحقت بالملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.

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