أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

بعد استجابته لطلبها أمس.. السيسي يكرم هديل ماجد "أم كلثوم أولادنا"

11:11 م الأربعاء 31 يوليه 2019
بعد استجابته لطلبها أمس.. السيسي يكرم هديل ماجد "أم كلثوم أولادنا"

الرئيس السيسي وهديل ماجد

كتب- محمد نصار:

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، هديل ماجد، الملقبة بأم كلثوم أولادنا، والتي طالبت من الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب أمس، الرئيس السماح لها بالغناء والاستماع إلى صوتها.

وبدأت منذ قليل الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الشابعة، والذي استضافته مدينة العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسياسيين وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بإجمالي 1500 شاب وفتاة.

وحصلت هديل على جائزة سيد مكاوي للغناء الفردي عن مصر على مستوى 31 دولة عام 2017 و 2019، ولقبت بـ"بأم كلثوم أولادنا".

وروت هديل ماجد تجربتها في تحدي الصعاب لتحقيق حلمها في الغناء، أمس. وقالت إنها تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة، ودرست في أكاديمية الفنون، كما التحقت بالملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.

اقرأ أيضًا:

"نفسي أسمع صوتك".. موقف إنساني من السيسي مع "أم كلثوم أولادنا" (فيديو)

هديل ماجد السيسي مؤتمر الشباب العاصمة الإدارية الغناء تكريم

الخبر التالى:

السيسي يُكرم منتخب شباب اليد.. ووعد باحتفال خاص بالرئاسة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان