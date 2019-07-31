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في ختام مؤتمر الشباب.. السيسي يكرم نماذج مصرية شابة متميزة

11:09 م الأربعاء 31 يوليو 2019
في ختام مؤتمر الشباب.. السيسي يكرم نماذج مصرية شابة متميزة

مؤتمر الشباب

كتب- محمد نصار:
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من النماذج الشابة المصرية المتميزة في مجالات مختلفة، وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة.

وبدأت منذ قليل الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الشابعة، والذي استضافته مدينة العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسياسيين وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بإجمالي 1500 شاب وفتاة.

مؤتمر الشباب الرئيس السيسي تكريم الشباب

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