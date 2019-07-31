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السيسي يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب (بث مباشر)

10:34 م الأربعاء 31 يوليه 2019
السيسي يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب (بث مباشر)

الرئيس السيسي

كتب – محمود مصطفى:
انطلقت منذ قليل، الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت وقائع جلسة "اسأل الرئيس"، انتهت قبل قليل، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي أجاب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.

الرئيس السيسي مؤتمر الشباب

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