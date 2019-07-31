الرئيس: مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع كل المصريين

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع المصريين والشباب بشكل كبير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء: "كنا حريصين على أن نعقد مؤتمرا مثل هذا المؤتمر كل شهرين لـ 3 شهور على الأقل، ولكن بسبب الالتزامات وبخاصة في 2019 حجم الأنشطة المسئولة عنها الدولة بما فيها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لم تجعلنا نقوم بذلك طبقا لما هو مخطط".