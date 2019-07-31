"القاهرة تحتاج 2.5 مليار جنيه".. السيسي يرد على سؤال عن أزمة المخلفات

كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تولي أزمة المخلفات أهمية كبيرة للغاية، وتبذل فيها جهد، إلا أن الموارد التي تحصلها الدولة لإدارة المخلفات تمثل 10% فقط من حجم المطلوب: "الدولة كلها بنجمع منها 800 مليون جنيه، في حين إننا محتاجين 10 مليار جنيه لإدارة هذا الملف".

جاء هذا في تعليقه على "فيديو" شارك الرئيس، الذي جرى عرضه خلال وقائع جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الموطني للشباب في نسخته السابعة، والذي تضمن إجابات للمواطنين عن أبرز مواطن اهتمامهم حال توليهم منصب رئيس الجمهورية، وتحدث المواطنين حول: التعليم، المخلفات، انتخابات المحليات، وغير ذلك.

وأضاف الرئيس إن وجود المخلفات في الشوارع تمثل قبح: "لو ورقة مرمية على الأرض ده قبح، لكن لقينا إن تنظيف حي واحد بغرب القاهرة يتكلف 380 مليون جنيه، والمحافظة بس محتاجة حوالي 2.5 مليار جنيه، والدولة محتاجة 10 مليار جنيه، وإحنا بنحصل 800 مليون جنيه بس".

وأشار إلى أنه عند التفكير في زيادة النسبة المخصصة لإدارة المخلفات بفاتورة الكهرباء اعترض وزير الكهرباء: "الدكتور شاكر قال الفاتورة كبيرة لوحدها، وإحنا ديمقراطيين وبنسمع الكلام، هو مش عايز يتحمل انطباع مالهوش ذنب، يعني لو المواطن دفع 20 جنيه للكهرباء و10 للمخلفات هيعتبر فاتورة الكهرباء بـ30 جنيه".

وتابع بأن حجم مخلفات الدولة المصرية يصل إلى 26 مليون طن في العام، ونحتاج التخلص منهم والاستفادة كذلك، مع الوضع في الاعتبار الأفراد الذين يتخذون من إدارة المخلفات مهنة: "دول الآف ماينفعش نتجاوزهم"، مشيرًا إلى أن قطاعات الدولة تعرضت للجمود خلال العامين الماضيين.

وتساءل الرئيس: "ياترى هنقدر نعمل منظومة متطورة للموضوع ده؟ نقدر بس في المدن الجديدة، لكن حل المسألة بالمدن القدمية محتاج تفكير، خلاصة الكلام إن القاهرة بس عايزة أكثر من 2 مليار جنيه، والدولة كلها أكثر من 10 مليار، أنت بتوفر عشرهم بس، بس قولنا ندي نفسنا سنتين في القاهرة نجرب ونشوف النتائج، لكن مهم جدًا نحل المسألة دي، وحاليًا مانقدرش نزود على المواطنين أعباء إضافية".