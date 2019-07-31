السيسي للمصريين: "مش لاقي وقت نفتتح مشروعات تسعدكم"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يدخر جهدًا في سبيل إسعاد الشعب المصري، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض مصر في وقت غير مسبوق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء: "خليني أقولكم حاجة جميلة، تصوروا أنا مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم".

وواصل الرئيس: "والله العظيم، إحنا ما لاقيين وقت لافتتاحات لمشروعات هتسعد المصريين وتبين إن إحنا ماشيين بشكل جيد".

وانتهت منذ قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي أجاب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.