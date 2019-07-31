  • عاجل:​ بث مباشر| انطلاق جلسة "اسأل الرئيس".. السيسي يرد على استفسارات الشباب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    "النتيجة واحدة".. السيسي: لن نستعين بمدربين أجانب للمنتخبات

    09:14 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    "النتيجة واحدة".. السيسي: لن نستعين بمدربين أجانب للمنتخبات

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب - محمود مصطفى:
    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

    جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين بشأن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، وذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء.

    وقال الرئيس السيسي مداعبًا الحضور: "خلاص؛ لن نستعين بمدربين أجانب".

    وتساءل الرئيس السيسي: "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟ الدكتور أشرف صبحي (وزير الرياضة) بقوله هتعمل ايه، قالي مش هنجيب مدربين أجانب.. لازم ندي فرصة للمصريين.. (ضاحكًا) النتيجة واحدة".

    وأضاف الرئيس: "الجدية والتجرد وعدم المجاملة في أي موضوع، ينجحه في أي قطاع.. مش هنختار مجاملة لأن هذا لن ينجح في أي قطاع بما في ذلك قطاع الرياضة".

    الرئيس السيسي اسأل الرئيس مؤتمر الشباب

    الخبر التالى:

    السيسي عن إصلاح الإعلام: "هنبقى في مكان أفضل خلال 3 سنوات"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان