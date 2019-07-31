"رد الفعل هيبقى عنيف جدًا".. السيسي: الشرق الأوسط لا يتحمل مزيدًا من الاضطراب

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفًا: "المنطقة مضطربة بقالها تسع سنين، ولا تتحمل مزيد من الاضطراب".

وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس"، باليوم الثاني لمؤتمر السابع للشباب، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية، ردا على سؤال متعلق "بتأثير ارتفاع برميل النفط على موازنة الدولة، والآليات التي تتبعها مصر في الأزمة الدائرة حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية": "في التجارة العالمية من 18 إلى 20 % من حجم الوقود يخرج من الخليج، الأسعار هترتفع بشكل كبير إذا حدث صراع".

وتابع السيسي: "ساعات ضميري كإنسان مش رئيس يقولي لاء، لو حصل صراع هيبقى تأثيره على منطقة الشرق الأوسط كبير، تصوروا لو كان الفعل أو رد الفعل بقدرات موجودة لدى حزب الله في لبنان، وتم استخدامها في مواجهة إسرائيل، بتكلم بصراحة، رد الفعل هيكون إيه من جانب إسرائيل؟، أنا بقول الكلام دا مع المسئولين والمعنيين بالأمر، رد الفعل هيبقى عنيف جدا، داه يبقى نتايجه إيه، نفس الكلام مع الميلشيات في سوريا واليمن".

وتابع" خلونا نراجع الموقف من 2003 لحد النهاردة، العراق مثلا، لابد في مصر أن نسجل موقفنا".

وبدأت منذ قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.