السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي ينتهي العام الحالي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي هي الأخيرة، والتي تنتهي أواخر العام الجاري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء: "نهاية السنة دي المرحلة اللي إحنا فيها تكون انتهت، النجاح ده كان الحسم فيه للشعب المصري الذي تحمل، لكن ده هينتهي على نهاية هذا العام طبقًا للخطة التي وضعتها مصر وألزمت نفسها بها أمام صندوق النقد الدولي".

وواصل: "لكن ده مش معناه إن الموضوع انتهى، مقصدش أقلق الناس من حاجة، لكن عملية الإصلاح مستمرة، ولا تتوقف ولو توقفت يحدث إشكالية".

وبدأت مصر برنامجًا طموحًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، تضمن إجراءات جريئة هدفت إلى إصلاح الخلل بالاقتصاد المصري.

بدأت قبل قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.