القاهرة الأعلى.. تعرف على عدد الأسئلة الموجهة للسيسي بجلسة "اسأل الرئيس"

كتب- محمد نصار:

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الموقع الرسمي لمؤتمر الشباب تلقى مليونين و276 ألف سؤال منذ انطلاقه في أبريل 2017، مؤكدًا أن النسخة الحالية للمؤتمر تلقت نحو 564 ألف سؤال.

وأوضح رضوان، خلال جلسة "اسأل الرئيس" أن القاهرة هي الأعلى في نسب المشاركة تليها الإسكندرية والجيزة، بينما أقل مشاركة من محافظات مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وشملت الأسئلة 4 محاور رئيسية، المحور الاجتماعي محل الاهتمام الأكبر، 49% من حجم الأسئلة، والمحور الاقتصادي 28%، والسياسي 15%، والأمني 8%.

وبلغ إجمالي الإناث وفقًا لعدد الأسئلة المرسلة، 19% مقابل 81% للذكور، والمشاركة الذكورية الأعلى في محافظات جنوب سيناء وبني سويف والسويس، مقابل مشاركة أعلى للنساء في محافظات البحر الأحمر ثم الفيوم والإسماعيلية.

وأشار إلى أن أعلى نسبة مشاركة كانت للعاملين بالقطاع الخاص ثم الأعمال الحرة، ثم الطلبة والطلبات، ثم أعضاء هيئة التدريس، ثم القطاع العام، ثم من ليس لديه وظيفة، ثم قطاع الاعمال، ثم من ليس لديهم معاش.

وأوضح رضوان، أن النسبة الأعلى للأسئلة وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 42%، والمواقع 17%، والصحف 6%، والإذاعة 3%.

وبدأت جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.