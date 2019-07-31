"لدينا مشكلة".. السيسي يتحدث عن انتخابات المحليات المنتظرة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المفترض أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون المحليات إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، تمهيدًا لعقد الانتخابات، مضيفا أن هناك مشكلة ناجمة عن أن "المحليات مجمدة" منذ نحو عشر سنوات.

جاء ذلك ردًا على سؤال قدمه أحد المواطنين في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي: "المحليات حاليا مُجمدة ولم تُجر انتخابات والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة في هذا الأمر.. ونحن حريصون على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة".

ودعا السيسي الشباب أن يشاركوا في انتخابات المحليات القادمة.

وأضاف الرئيس: "نتمنى أن يتم تمثيل النسبة الأكبر بالمحليات من الشباب، وأتمنى أن يكون هناك حوالى 12 أو 13 ألفًا من الشباب في المحليات عقب إجراء الانتخابات المنتظرة".

وأوضح السيسي أن المحليات تلعب دورًا مهمًا في ضبط الأداء الحكومي بالمحافظات.