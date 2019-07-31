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    غدًا.. بدء السماح للزائرين بتصوير الآثار والمتاحف بالمحمول

    07:13 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    غدًا.. بدء السماح للزائرين بتصوير الآثار والمتاحف بالمحمول

    السماح بتصوير الآثار والمتاحف

    كتب- محمد عاطف:

    تبدأ وزارة الآثار، غدًا الخميس، السماح لزائري المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية بالتصوير مجانًا باستخدام الهواتف المحمولة، تفعيلاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذي اتخذه في جلسته الأخيرة.

    واشترط المجلس أن يتم التصوير بما لا يضر الأثر أي بدون استخدام فلاش الهواتف المحمولة أثناء التصوير.

    وذكرت الوزارة أن القرار جاء بهدف تشجيع الحركة السياحية في مصر والعمل على الترويج للآثار والحضارة المصرية الفريدة.

    المتاحف الأثرية الآثار المصرية المناطق الأثرية تصوير الهواتف المحمولة وزارة الآثار

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