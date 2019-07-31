  • عاجل:السيسي يعلن موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    السيسي يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

    05:53 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    السيسي يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

    الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب

    كتب – محمود مصطفى:

    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، والخاص بإنشاء موازنة خاصة للهيئة.

    ونص قرار الرئيس السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي: يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية".

    السيسي

    السيسي مؤتمر الشباب هيئة تنمية الصعيد الجريدة الرسمية

    الخبر التالى:

    السيسي: نحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل جميع المشاكل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان