السيسي يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

كتب – محمود مصطفى:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، والخاص بإنشاء موازنة خاصة للهيئة.

ونص قرار الرئيس السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي: يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية".