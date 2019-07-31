مجلس جامعة الأزهر يكرّم أعضاء لجنة الخطة البحثية

كتب – محمود مصطفى:

كرّم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، طلاب جمعية مهندسي البترول العالمية بقسم هندسة البترول والتعدين بالأزهر، لفوزهم بجائزة التميز العالمية الأولى على مستوى جمعيات البترول العالمية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأكد المحرصاوي -في بيان اليوم الأربعاء- أن هؤلاء الطلاب قدوة طيبة لغيرهم، مقدرا جهودهم المتميزة.

كما كرم مجلس جامعة الأزهر مؤسسة "مصر الخير"، نظرا لجهودها المخلصة والحثيثة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تكريم مدحت أبو الخير، نائبا عن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وكرم المجلس الطالب أحمد عبد الله، والحاصل على الميدالية الذهبية على مستوى العالم في مجال الطاقة في نقطة توليد الطاقة الكهربية من طاقة الموجات الصوتية، حيث رأس طالب الأزهر وفد المخترعين المصريين المشاركين في كوريا.