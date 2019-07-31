وزير شئون "النواب" يعلن مد فترة تلقي طلبات تعويضات متضرري النوبة

كتب- أحمد علي:

قرر وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة تلقي طلبات تحديد رغبات الحصول على التعويضات المقررة لأهالي النوبة لفترة أخيرة تنتهي في 20/8/2019، على أن تُـعلن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة لهم في نهاية شهر أغسطس 2019، وتقدم التظلمات بدءًا من اليوم التالي للإعلان ويُـبت فيها في موعد غايته 5 سبتمبر 2019.

وأكد بيان صادر للوزير، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على رسالة اللواء أحمد إبراهيم محمد، محافظ أسوان، ورغبة أهالي النوبة التي نقلها النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة إليه؛ للنظر في مد فترة تلقي طلبات تحديد رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد البيان أنه حرصًا من اللجنة على إفساح أقصى وقت ممكن لإبداء أهالي النوبة رغباتهم والحصول على مستحقاتهم، تقرر مد فترة قبول الرغبات لفترة أخيرة تنتهي في 20/8/2019، على أن تُـعلن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة لهم في نهاية شهر أغسطس 2019، وتقدم التظلمات بدءً من اليوم التالي للإعلان ويُـبت فيها في موعد غايته 5 سبتمبر 2019.