"اتصالات النواب": الحكومة تعمل بشكل جيد للتحول الرقمي ومكافحة الفساد

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمؤتمر الشباب المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقي بحضور رجال الدولة المصرية.

وأضاف عضو اتصالات النواب لمصراوي، الأربعاء، أن أهم خطوة ما تم إعلانه بشأن التحول الرقمي بمصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التطور العالمي، كما أنها تيسر على المواطن المصري جميع التعاملات.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، عبر وزارات الاتصالات والجهات المعنية، موضحا أنها تأتي كذلك ضمن خطة الدولة وخطواتها لمكافحة الفساد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع طلعت أن هذه الخطوة توقف أي أعمال فساد مثل انتحال مواطن لصفة مواطن أخر، كما ذكر وزير الاتصالات فضلا عن أنها ترشد نفقات موارد الدولة لتصل لمستحقيها فقط.

يذكر أنه خلال الجلسة التي عقدت بالمؤتمر اليوم في هذا الصدد وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال كلمته أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إنشاء قاعدة معلوماتية كاملة عن مصر.

وأضاف، خلال فعاليات جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أنه من خلال هذه القاعدة ستلغى كل الطلبات التي يتم تقديمها، حيث يتم من خلال هذه المعلومات تيسير الأعمال اللازمة للمواطنين