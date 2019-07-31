السعودية: أكثر من 100 منصة لاستقبال جوازات خدمة الحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

أكدت المملكة العرية السعودية، تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، استقبال الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خلال الجهود التنظيمية المتمثلة في توزيع الرحلات على خمس صالات، وتخصيص أكثر من ١٠٠ منصة استقبال مجهزة بالكادر البشري المؤهل لاستقبال الحجاج وانهاء كافة أوراقهم.

وبحسب بيان اليوم، قال العميد فواز بن قالط الفقير، قائد قوات الحج بجوازات المطار، إن جوازات المطار ساهمت في إنهاء إجراءات دخول أكثر من نصف مليون حاج بكل يسر وسهولة، نتيجة الخطط المعدة من قبل لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا استمرار الأعمال المكثفة خلال الأيام المقبلة بمضاعفة الجهود ودعم القوى البشرية التي تعمل على مدار الساعة.

وأضاف الفقير، أن الأجهزة التقنية الحديثة واللغات المتعددة والمختلفة التي يتعامل بها منسوبي الجوازات عبر قوة جوازات المطار مع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى القوة المساندة من طلبة معهد الجوازات، ساهمت في سهولة الاتصال مع الحجاج وإنهاء إجراءاتهم دون وجود أي صعوبات خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي عالية الدقة والسرعة.