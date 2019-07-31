مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يختتم فعاليات برنامج التوعية الأسرية بالإسماعيلية

كتب - محمود مصطفى:

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بلقاء بوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، ضمن برنامج توعوي لمدة ثلاثة أيام بمدن محافظة الإسماعيلية، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء».

وانطلق أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ودار اللقاء حول حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، ودور الأباء تجاه الأبناء، ومخاطر التفكك الأسري، ودور الأسرة في النهوض بالمجتمع.

وكان أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد انطلقوا مساء أمس إلى (مركز شباب التل الكبير- مركز شباب أبو صوير- مركز شباب القنطرة غرب- مركز شباب الشيخ زايد)، للتوعية بكل ما يخص الأسرة بما يخدم المجتمع ويحارب ظاهرة التفكك الأسري.

جدير بالذِّكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار: "أسرة_مستقرة مجتمع آمن" في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكآفة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.