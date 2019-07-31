توقيع رقمي.. وزير الاتصالات يعلن موعد إطلاق "الهوية الرقمية"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك نقلة نوعية لتسهيل البيانات المطلوبة أمام الجميع، معلنًا إطلاق 15 خدمة جديدة أمام المواطنين، وخلال شهر أغسطس من المقرر إطلاق 32 خدمة أخرى، بجانب 62 خدمة إضافية بين شهري أغسطس ونوفمبر، لتصل بنهاية سبتمبر إلى 62 خدمة أخرى؛ ويصبح الإجمالي 194 خدمة حكومة.

وأكد في كلمته خلال جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم، حرص الحكومة المصرية على تسهيل الخدمات المقدمة للوزارة من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، موضحا أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي تقديم الخدمات الحكومية للمواطن بشكل أفضل، لافتا إلى شكاوى المواطنين من تعطلهم في المصالح الحكومية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج الهوية الرقمية في ديسمبر المقبل وتوقيع إلكتروني لتسهيل إجراء المستثمرين ورجال الأعمال للتعامل مع الحكومة المصرية.

وقال الوزير، إن عصر التعطل والشكاوى ستنتهي ويبدأ عصر آخر جديد ومرحلة أخرى جديدة يستطيع فيه المواطنين الحصول على الخدمات التي يستحقها من الحكومة بشكل سهل وميسر.