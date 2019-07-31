وزير التموين: مشروع قاعدة البيانات الرقمية جوهرة عظيمة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة الدعم للعام الحالي من 86 مليار لـ89 مليار جنيه، موضحا أن المرحلة الأولى لقواعد البيانات الرقمية الموجودة الآن بها لأول مرة بيانات سليمة ودقيقة للمواطنين وليس بها أي نقص أو عيب نهائيا.

وأضاف الوزير خلال جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم، أن المرحلة الثانية تمثلت في أهمية وصول الدعم لمستحقيه وذلك لن يتم إلا بتوفير كل البيانات المطلوبة، موضحا أن مشروع البيانات مهم للغاية، جعل الحكومة ترى كل شيء عن المواطنين من خلال الرقابة ووزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووصف الوزير، مشروع قواعد البيانات الرقمية الموجودة الآن، بالجوهرة العظيمة للمواطنين والتي تعطي الدعم لمستحقيه، لافتا إلى ربطها مع الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ونوه إلى أن المشروع ساعد في محافظة بورسعيد، على تحديد الفئات الفقيرة والهئة والمتوسطة والعليا، وكلها قياس نسبي بين المواطنين، متابعا: الناس اللي عندها عربية موديل 2015 واتشالت من الدعم وزعلانة أحب أقولهم إن في ناس أصلا ممعهاش تمن المواصلات أصلا.. واللي يزعل المفروض يزعل لغيره مش لنفسه".

وأوضح أن قواعد البيانات الرقمية يجب أن تكون واضحة بكل شفافية لكي تكون نتائجها سليمة للجميع ويصل الدعم للمستحقين، مؤكدا أن البيانات يتم التعامل معها بسرية تامة ولا يتم العامل معها ولا تخرج ولا تكشف إلا عن طريق الأمن طبقا للقواعد الموجودة في هذا الملف.